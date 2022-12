VfB-Co-Trainer Marcus Rauer wird am Spielfeldrand schwer verletzt

Den Sangerhäuser Fußballer erwischt es bereits zum zweiten Mal. Er liegt im Krankenhaus und wird am Montag operiert.

Im August letzten Jahres verletzte sich Marcus Rauer, damals noch Kapitän des VfB Sangerhausen, bei einem Kopfballduell in Farnstädt schwer. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Sangerhausen - Schon wieder hat sich der Sangerhäuser Fußballer Marcus Rauer auf dem Fußballplatz beziehungsweise am Rande schwer verletzt. Nach einem vom Schiedsrichter nicht geahndeten Foul flog Ousmane Ndiaye am Freitagabend beim Spiel des Verbandsligisten VfB Sangerhausen gegen den BSV Halle Ammendorf (1:1) ungebremst in die Auswechselbank des VfB Sangerhausen und stieß hier mit Marcus Rauer frontal zusammen.