Fußball-Kreisoberliga: Warum der SV Allstedt sein Aufstiegsrecht verschenkt

Sangerhausen/MZ - Die Bilder ziehen im Internet ihre Kreise. Die Fußballer vom SV Allstedt hüpfen im Kreis, feiern euphorisch ihren Einzug in das Pokalendspiel im Landkreis Mansfeld-Südharz. Gut möglich, dass die Allstedter auch am 2. Juli nach dem Endspiel in Siersleben feiern. Ebenso gut möglich, dass sie das Double von Meisterschaft und Pokal feiern können, schließlich führt der SV die Tabelle der Kreisoberliga an.

