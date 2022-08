VGS in Mansfeld-Südharz Für Touristen und Einheimische - Neue Buslinie für den Südharz fährt häufiger

Ab 21. August verkehrt die Buslinie 450 in neuer Form. Während sich für Schüler wenig ändert, profitieren Touristen und Einheimische, denn die Busse fahren in geringeren Abständen - und sogar bis in den Harz.