Entdecke deinen Beruf: Über 60 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen informieren über Ausbildungswege und -richtungen in den verschiedensten Branchen.

Für Schüler ab Klasse 9: Messe an den Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz

Die Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz laden am 14. Februar zur Berufsorientierungsmesse an ihre Standorte in Sangerhausen ein.

Sangerhausen/MZ. - Den 14. Februar sollten sich Jugendliche ab Klassenstufe neun und deren Eltern vormerken: An diesem Tag laden die Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz zur Berufsorientierungsmesse ein. „Die Messe findet an unseren beiden Standorten in Sangerhausen statt“, sagt Berufsschullehrerin Mandy Weiß-Müller, die zum „Team Öffentlichkeitsarbeit“ gehört. „Wir haben uns extra für einen Samstag entschieden, damit auch die Eltern mitkommen und sich informieren können.“