Alle Events im Überblick Für Schnäppchenjäger, Stunt-Freunde und Klassik-Fans - Was am Wochenende im Südharz los ist

Das Wochenende hält im Südharz Vieles parat. Neben dem Bauernmarkt in Kelbra und einem Stunt-Fest in Allstedt feiert auch der Schwendaer Männergesangverein „Liedertafel“ am Samstag Jubiläum.