Müllsammel-Aktion Für ein sauberes Sangerhausen: Rotary-Club ruft zum Frühjahrsputz auf

Da die Aktion in den vergangenen Jahren sehr guten Anklang fand, organisiert der Rotary-Club Sangerhausen auch in diesem Jahr wieder eine Müllsammelaktion: Die Koordinierungsstelle ist erreichbar per Mail: [email protected]