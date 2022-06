Für den guten Zweck: Bürgerfrühstück in Sangerhausen findet wieder statt

Der Sangerhäuser Lions-Club lädt wieder zum Bürgerfrühstück ein. Der Erlös fließt in das Feriencamp in Allstedt.

Sangerhausen/MZ - Am kommenden Sonntag ist es so weit: Dann lädt der Sangerhäuser Lions-Club nach zweijähriger Corona-Pause wieder zum Bürgerfrühstück in die Marienanlage ein. Es dient wie die sechs Auflagen in der Vergangenheit einem guten Zweck. Der Erlös soll wieder in ein soziales Projekt fließen.