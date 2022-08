Für das Entkrauten der Gräben bleibt dem Unterhaltungsverband Helme nur wenig Zeit

Mit Video der Arbeiten: Damit das Wasser in den Gewässern zweiter Ordnung fließen kann, entfernen Mitarbeiter des Unterhaltungsverbandes Helme die Pflanzen aus den Bachläufen.

Derzeit wird der Graben 23 Nähe Riethnordhausen in Richtung Edersleben entkrautet.

Kelbra/MZ - Der 5,50 Meter breite Mähkorb taucht in das dichte Grün am Wegrand. Nach dem gleichmäßigen Durchziehen und Anheben des Baggerarmes ist eine Wasserfläche zu sehen. Stück für Stück wird der „Graben 23“ am Ortseingang von Riethnordhausen auf über sieben Kilometer entkrautet.