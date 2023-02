Wackelt der InnoHub? Für 23 Millionen Euro - Strukturwandelprojekt im Südharz steht auf der Kippe

Eines der Leuchtturmprojekte des Landkreises Mansfeld-Südharz bestand die erste Prüfung vor dem Wirtschaftsausschuss nicht. Was spricht für den „InnoHub Zukunft und Holz“ in Rotteleberode und was dagegen?