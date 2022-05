Fünf Jahre im Einsatz für die Klienten: Sangerhäuser Pflegedienst feiert Geburtstag

Aus dem Pflegedienst Jacobi wurde im Juni Miacosa und was sich in den vergangenen fünf Jahren noch alles geändert hat.

Sangerhausen/MZ - Was haben 150 Jahre Röhrigschacht und 30 Jahre Bergbaumuseum in Wettelrode mit dem Pflegedienst Miacosa in Sangerhausen zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Auf den zweiten Blick feiert der Pflegedienst von Jörg Zikmund an diesem Mittwoch auch ein Jubiläum - nämlich den fünften Geburtstag, und zwar im Erlebniszentrum Röhrigschacht. So passen die drei Jubiläen dann doch zusammen. 70 Einladungen seien herausgegangen, Zikmund hofft auf eine große Beteiligung und für dieses eine Mal wurde alles so organisiert, dass die meisten Pflegekräfte auch teilnehmen können.