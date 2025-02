Frieden, weniger Bürokratie und Co. - Was wünschen sich die Menschen in Mansfeld-Südharz von der Politik?

Es riecht nach einer hohen Wahlbeteiligung. Und es hat sehr den Anschein, dass sich die Menschen diesmal noch intensiver überlegen, wo sie ihre beiden Kreuzchen auf dem Stimmzettel setzen. Wir wollten wissen, welche Themen den Wählerinnen und Wählern besonders am Herzen liegen und haben nachgefragt. 1 Egbert Kusber (87), Rentner, SangerhausenIhm ist Frieden ganz wichtig. „Ich bin geborener Magdeburger, habe im Zweiten Weltkrieg die Luftangriffe auf die Stadt miterlebt. Wir wurden dann in die Altmark evakuiert, mein Vater musste in den Krieg. Er gilt bis heute als verschollen.“ 1945 habe er dann aus 85 Kilometern Entfernung Magdeburg brennen sehen. Die neue Bundesregierung müsse mit dafür sorgen, dass es in Europa nie wieder zu einem Krieg wie jetzt in der Ukraine kommt. Und die neue Regierung soll sich ums Soziale kümmern. „Die Menschen müssen von ihrem Einkommen oder ihrer Rente auch leben können.“ Auch Umweltschutz sei wichtig. Die Menschheit dürfe nicht ihre Lebensgrundlagen weiter zerstören, sagt Kusber. Generell findet er, die Bundestagswahl am Sonntag sei wichtiger als die 2021. „Ich hoffe, dass viele ihr Wahlrecht nutzen und ihre Kreuzchen an der richtigen Stelle machen.“