Freundes- und Förderkreis der Kreismusikschule lädt zu Konzert in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Es ist das erste Konzert seit mehr als einem Jahr, zu dem der Freundes- und Förderkreis der Kreismusikschule in Sangerhausen einlädt. Am kommenden Sonntag, 25. Juli, kann man sich ab 15 Uhr im Ludowingersaal am Alten Schloss auf die Spuren von Frederick Chopin begeben und dabei eine Fülle von pianistischen Meilensteinen entdecken, wie der Förderverein ankündigt. Am Flügel sitzen wird Dimitre Andronov.

Neben den Meisterwerken von Chopin will er auch Kompositionen von Liszt, Bach, Beethoven und Say erklingen lassen. Die aktuellen Bestimmungen erlauben Freunden der Klaviermusik einen relativ unkomplizierten Zugang. Für das Konzert braucht man weder ein negatives Testergebnis noch einen Impf- oder Genesenennachweis. Lediglich auf dem Weg zum Platz ist eine Maske zu tragen, die während des Konzerts abgelegt werden kann.

Je nachdem, aus wie vielen Haushalten die Konzertbesucher kommen, ist im Saal Platz für 120 bis 130 Leute. Unter 03464/ 342110 können Plätze reserviert werden. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Freundes- und Förderkreis sind natürlich immer willkommen. Das letzte Konzert hatte der Verein, der die Arbeit der Musikschule unterstützt, am 20. Juni 2020 auf die Beine gestellt. Ein geplantes Konzert mit dem Landespolizeiorchester scheiterte dann im Oktober schon an der zweiten Corona-Welle.