Wegen Corona fanden im vergangenen Jahr keine Karnevalsveranstaltungen statt. Das holt der Breitensteiner Carnevalsverein nun nach und feiert „60 plus eins“ ganz groß.

Der Saal in Breitenstein ist schon geschmückt. Jetzt kann dort ordentlich gefeiert werden.

Breitenstein/MZ - Zwei Nachmittage hat es gedauert, und schon gab’s keine Karten mehr für die erste große Veranstaltung dieses Jahres in Breitenstein: An diesem Sonnabend feiert der Breitensteiner Carnevalsverein BCC sein Jubiläum nach. „Eigentlich hätten wir 2022 unser 60. gehabt“, sagt Ina Felgenhauer. Aber wegen Corona waren noch keine größeren Veranstaltungen möglich. „Nun feiern wir eben ,60 plus eins’ ganz groß“, sagt sie.