Verbiss an jungen Bäumen wird in neu angepflanzten Beständen zum Problem.

Sangerhausen/MZ - Der Unterschied ist extrem. Auf der Aufforstungsfläche direkt an der Kohlenstraße in Richtung Lust stehen die jungen Eichen aufgereiht. Nur ganz vereinzelt ragt mal eine mannshoch und schnurgerade gewachsen aus dem Grün. Die allermeisten jungen Bäumchen sind nicht halb so hoch und wirken vom Wuchs her eher wie Büsche.