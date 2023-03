Auf dem größten Campingplatz der Region wird die neue Saison vorbereitet. Die Betreiber rechnen nach Corona wieder mit Tausenden Gästen am Kyffhäusermeer.

Wie sich der Campingplatz am Stausee Kelbra auf die neue Saison vorbereitet

Urlaub am Kyffhäuser

Kelbra/MZ - Seit wenigen Tagen herrscht Betriebsamkeit am südlichen Ufer des Stausees in Kelbra: Frank Steikert und Maik Brocke, Platzwarte des Campingplatzes, schaufeln mit einem Bagger die Slipanlage für die Boote frei. In den vergangenen zwei Jahren hat sich dort viel Schlick angesammelt, die Boote saßen fast auf dem Trockenen.