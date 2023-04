Abfall steht in Flammen. Verdacht auf Brandstiftung.

Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen rückt zu Brand an Gewerbegelände aus

Die Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen rückte zu einem Brand in der Pösselstraße aus.

Sangerhausen. - Eine schwarze Rauchsäule hat am späten Nachmittag des Gründonnerstag über Sangerhausen gestanden. Kurz vor 16 Uhr war ein Brand in der Pösselstraße gemeldet worden. In der Straße, die vom Brandrain abzweigt, haben mehrere Industrieunternehmen ihren Sitz.