Freies WLAN für den Südharz, den Questenberg und Roßla in Planung

Südharz/MZ - Gute Nachricht für die Einwohner der Einheitsgemeinde Südharz: Jeder Ortsteil soll in den nächsten Wochen Zugang zu kostenfreiem WLAN erhalten. Außerdem werden der Festplatz in Questenberg, auf dem zu Pfingsten das traditionelle Questenfest gefeiert wird, und das Freibad an der Kiesgrube in Roßla ausgebaut.