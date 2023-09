Freie Sekundarschule Riestedt übersteht die Durststrecke und hat nun die staatliche Anerkennung in der Tasche. Dabei galt es einige Hürden zu überwinden.

Freie Schule in Riestedt erhält staatliche Anerkennung

Blick in einen der neuen Klassenräume der Freien Sekundarschule Riestedt. Hier lernen die „Milane“, Klassenstufe 6, mit Gabriele Wolowski.

Riestedt/MZ - Geschafft. Die Freie Sekundarschule in Riestedt hat nach der prinzipiellen Genehmigung des Schulbetriebs nun auch die staatliche Anerkennung bekommen. „Das wollen wir am 16. September feiern“, sagt Denis Vogler, der Geschäftsführer der Freien Schulen Riestedt. Nach einem Festakt in der Turnhalle soll es ab 15 Uhr im Park eine Party geben – für alle, die sich zusammen mit der Schule freuen.