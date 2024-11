Auf Stauende gekracht Frau wird bei Auffahrunfall in Sangerhausen in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Einen schweren Unfall hat es am Dienstagmorgen auf der B 86 in Sangerhausen gegeben. Eine Frau ist an der B-86-Abfahrt zum Rosarium mit ihrem Auto auf ein Stauende an einer Ampel aufgefahren. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.