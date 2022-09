Frau von Holzstapel erdrückt - So ist der Ermittlungsstand nach dem Arbeitsunfall in Rottleberode

Auf dem Gelände einer Firma in Rottleberode ist eine Frau tödlich verletzt worden. Was über den Unfallhergang bisher bekannt ist.

Rottleberode/MZ - Die Ermittlungen der Polizei zu dem tragischen Vorfall in einem Rottleberöder Unternehmen, bei dem am vergangenen Sonntag eine 32-jährige Frau starb, dauern an. „Mit einem Abschluss ist aber in den nächsten Tagen zu rechnen“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan am Mittwoch auf Anfrage.