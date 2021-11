Frau bei Unfall auf Supermarktparkplatz in Sangerhausen verletzt

Sangerhausen/MZ - - Ein Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz im Landweg in Sangerhausen ereignet. Eine 77-jährige Frau ist dort laut Polizei aus einem Pkw ausgestiegen. Dabei blieb sie mit ihrer Handtasche an einem Fahrzeugspiegel eines benachbarten Autos hängen. Dessen Fahrer bemerkte die Situation offensichtlich nicht und fuhr mit seinem Wagen gerade an. Durch den entstandenen Zug stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Sie kam zur medizinischen Behandlung in eine Klinik, so das Revier weiter dazu.