Forstbetrieb Süd organisiert Pflanz-Aktion für Freiwillige an drei Standorten

Forstbetrieb Süd organisiert am 6. und 7. November Aktion für Freiwillige an drei Standorten. Auch im weniger trockenen Jahr 2021 gibt es neue Kahlflächen.

Obersdorf/MZ - Wer ganz direkt etwas für den Wald und das Klima tun will, der hat am ersten Novemberwochenende die Gelegenheit dazu. Am 6. und 7. November gibt es im Bereich des Forstbetriebs Süd wieder eine große Pflanzaktion für Freiwillige. Statt einer Pflanzstelle hat man diesmal gleich drei ausgesucht, damit sich die Mitstreiter besser verteilen und auch kürzere Anfahrtswege haben.

Am Samstag, 6. November, startet 9 Uhr ein Pflanztag im Forstrevier Zollhaus an der Marieneiche. Die liegt an der Kohlenstraße zwischen den Pferdeköpfen an der L 230 und dem Ziegental an der L 232. Mitstreiter nehmen die Einfahrt Jugendwaldheim Wildenstall.

Am Sonntag, 7. November, wird dann ab 9.30 Uhr zum einen im Forstrevier Schiefergraben gepflanzt. Die Fläche liegt nahe der Bundesstraße 242 zwischen Königerode und Harzgerode, man erreicht sie über die Einfahrt am Wildkatzenzaun.

Ebenfalls am Sonntag, 7. November, gibt es ab 9.30 Uhr eine weitere Aktion im Forstrevier Saurasen nahe dem Ortseingang von Saurasen. Interessenten gelangen über die Bundesstraße 242 aus Richtung Mansfeld zu der Stelle, bitte die Einfahrt „Wertholzplatz“ nehmen.

„In allen drei Revieren sollen kleine Eichen, Linden, Hainbuchen, Douglasien, Kiefern, Lärchen und Tannen gepflanzt werden“, sagt Holger Koth, Leiter des Landesforstbetriebs Süd.

Hilfe braucht der Wald nach wie vor. In diesem Jahr hat es zwar mehr Niederschlag gegeben als in den drei Dürrejahren zuvor. „Der Wald leidet aber weiter“, sagt Koth. Ein Stück unter der Oberschicht sei der Boden nach wie vor staubtrocken, die Bäume seien an Wurzeln, Leitungsbahnen, Rinde, Zweigen und Knospen geschädigt und heilten nur langsam. Käfer, Pilze und andere Parasiten, die ihnen zusetzen, hätten sich dagegen auch in diesem Jahr weiter massenhaft vermehrt.

Und so habe es erneut enorm viel Schadholz gegeben, hektarweise seien neue Kahlflächen entstanden, die wieder aufgeforstet werden müssen. „Seit Anfang Oktober sind wir und unsere Dienstleister wieder voll im Pflanzmodus“, sagt Koth. Es gibt nach wie vor massenhaft zu tun.

Auf der anderen Seite registrieren die Forstleute viele besorgte Nachfragen von Menschen, denen der Wald am Herzen liegt und die etwas tun wollen. „Es gibt mannigfaltige Unterstützungsangebote von Privatleuten und Unternehmen“, sagt Koth. Feuerwehren, Sportvereine und auch ein Chor hätten nachgefragt, ob sie helfen können.

Bei den Pflanzaktionen der vergangenen Jahre habe man miterlebt, dass überwältigend viele Menschen mit Arbeitsklamotten, Spaten und Hacken anrückten, um neue Bäume in die Erde zu bringen. Deshalb hat man sich beim Forstbetrieb Süd entschieden, auch in diesem Herbst wieder alle, die Lust haben, mit anzupacken, zum gemeinsamen Pflanzen einzuladen. Es sei eine Gelegenheit, „mit Hand anzulegen bei der Gestaltung des zukünftigen Waldes, bei der Gestaltung von lebenswerter Landschaft und Heimat für unsere Kinder und Enkel“, so Koth.

Anmeldungen im Forstbetrieb wären für die Vorbereitung nicht verkehrt, aber auch keine Voraussetzung zum Mitmachen. Auch wer sich ganz spontan entscheidet, kann mit dabei sein.

„Kinder können selbstverständlich mitkommen, auch für sie gibt es was zu tun“, sagt Koth. Mitbringen sollte möglichst jeder einen stabilen Spaten oder eine waldtaugliche Pflanzhacke. Und natürlich sollte man für die Arbeit in der urwüchsigen Natur an wetterfeste und strapazierfähige Kleidung denken.

Unterstützt werde das Pflanz-Wochenende von den Vereinen „Unser Wald“ und „Bergwaldprojekt“, den gemeinnützigen Organisationen „deutschland-forstet-auf“ und „I-plant-a-tree“ sowie mehreren Forstbaumschulen.

Die Veranstaltungen stehen allerdings noch unter Vorbehalt, sagt Koth. Ob und in wie großer Gemeinschaft gepflanzt werden kann hänge auch davon ab, welche Coronabeschränkungen durch das Land und die Landkreise am 6. und 7. November gelten. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Flächen und die Wege dorthin nach dem Herbststurm „Ignatz“ sicher genug sind.

Anmeldungen und weitere Informationen unter forstbetrieb.sued@ lfb.mlu.sachsen-anhalt.de