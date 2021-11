Förderverein Dorfkirche und die Feuerwehr planen Adventsmarkt in Wettelrode

Wettelrode/MZ - Nach einem Jahr coronabedingter Pause ist es wieder soweit: Der Förderverein Dorfkirche „Sankt Katharina“ in Wettelrode lädt am 1. Advent, 28. November, gemeinsam mit der Feuerwehr des Ortes zu einem kleinen, aber feinen Adventsmarkt ein. „Die Vorbereitungen dafür laufen seit Wochen“, sagt Lutz Thiele, der Vorsitzende des Fördervereins, der sich um die Sanierung der Kirche kümmert. Da in Sachsen-Anhalt nach neuer Landesverordnung Weihnachtsmärkte ausdrücklich erlaubt sind, wollen die Organisatoren diese Möglichkeit nutzen. „Bisher waren wir ein bisschen im Stand-by“, so Thiele: Auch wenn Einschränkungen wegen Corona möglich seien, „möchten wir mit den Besuchern den Adventsmarkt zur Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit genießen“.

Der Markt beginnt um 15 Uhr. „Für den Auftakt sorgen die Kinder der Kita ,Regenbogen'“, so Thiele. Mit Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen soll dann die besinnliche Zeit eingeläutet werden. „Des Weiteren werden uns die Blechbläser aus Rotha begleiten“, so der Vereinschef. Ein besonderes Angebot halten die Organisatoren für Kinder bereit, eine Runde mit einer Pferdekutsche. Der Verein verkauft auf dem Adventsmarkt Karten für die „7. PianoNight“, die am 20. August 2022 im Ort stattfindet. Dann spielt der Pianist Youngsuh Noh, der 1994 in Seoul (Südkorea) geboren wurde. Noh hat seit seinem 5. Lebensjahr Klavierunterricht. Mit zehn Jahren wurde er bereits mit dem 1. Preis des Hankook-Ilbo-Musik-Wettbewerbs erstmals ausgezeichnet. Auf dem Adventsmarkt kann auch eine Geschenkbox mit Eintrittskarte, Sitzkissen, Decke und Stoffbeutel erworben werden.