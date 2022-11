Forderung nach Katzenschutzverordnung -Tierschützer planen Demo in Sangerhausen

Die Vereine wollen für einen besseren Schutz von Katzen und Fundtieren in Sangerhausen demonstrieren. Der Umang mit Fundtieren in den Kommunen ist dabei nur eines der Themen.

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Mehrere Tierschutzvereine wollen am Dienstag, 22. November, von 15 bis 17 Uhr vor der Kreisverwaltung in Sangerhausen für einen besseren Tierschutz demonstrieren. Das hat Christine Bril von der „Initiative Tierschutz - Tiere in Not“ aus Eisleben angekündigt. Dabei geht es vor allem um die Forderung der Vereine nach einer sogenannten Katzenschutzverordnung.