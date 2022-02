Berga/MZ - In Berga ist ein Trickbetrüger ins Leere gelaufen: Ein 72-jähriger Mann wurde dort per WhatsApp aufgefordert, zwei Geldüberweisungen zu tätigen. Der Absender stellte sich dabei als Kind des Seniors vor. Dieser meinte, er wisse nicht, wie man dies macht und informierte seine Kinder per Telefon. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, so die Polizei.