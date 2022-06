Flammen zerstören das Bad ein 84-Jährigen aus Thürungen

Was die Bewohnerin der Kelbraer Ortsteils tat, als sie das Feuer in ihrem Bad bemerkt.

Feuerwehreinsatz in der Thürunger Dorfstraße

Thürungen/MZ - Am Samstagmorgen hat es in einem Wohnhaus in der Thürunger Dorfstraße gebrannt. Wie die Polizei dazu mitteilt, sei das Badezimmer des Hauses einer 84-jährigen Frau durch das Feuer komplett beschädigt worden, allerdings haben die Feuerwehrleute das Übergreifen der Flammen auf den Rest des Wohngebäudes verhindern können.