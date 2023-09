„Ich spüre eine hohe Meinung von ,Made in Germany'“ - Wie die Firma Unterschütz aus Mansfeld-Südharz am Weltmarkt glänzt

1997 entschied er sich, die Maschinen nicht nur aufzuzeichnen, sondern sie auch gleich zu bauen. „Die Kundschaft hat das damals so gewollt“, erinnert er sich. Viele richtige Entscheidungen später macht seine Firma mittlerweile 20 Millionen Euro Umsatz an zwei Standorten. Denn nach mehrmaligem Anbau in Hettstedt siedelte man sich 2017 auch noch auf dem Gelände der ehemaligen Mifa in Sangerhausen an.

Sangerhausen/MZ - Rund 7.100 Kilometer war Uwe Philipp Unterschütz im Jahr 2013 gereist. Von Hettstedt nach Lafayette im Bundesstaat Indiana in den USA. Und dann traf ihn fast der Schlag. „Welcome Boeing & Unterschütz“, stand auf einem großen Schild an der Zufahrt zur Firma Arconic, mit der es an diesem Tag Gespräche über eine Zusammenarbeit gab.