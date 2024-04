Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Grillenberg/Sangerhausen. - Beteiligt sich die Stadt Sangerhausen finanziell am Waldtag, den der Verein „Unser Wald“ vom 31. August bis 1. September am Jugendwaldheim „Wildenstall“ nahe des Sangerhäuser Ortsteil Grillenberg ausrichten will? Diese Frage ist auch nach der Hauptausschusssitzung des Sangerhäuser Stadtrats am Mittwochabend weiter offen. Anders als geplant, wurde dort noch nicht über den Antrag des Vereins entschieden, sondern die Abstimmung auf die nächste Sitzung des Gremiums vertagt.