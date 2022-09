Der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder, kritisiert, dass die kommunalen Haushalte im dritten Entlastungspaket der Bundesregierung vergessen wurden. Warum der Krieg in der Ukraine große Löcher in den Kreishaushalt reißt.

Sangerhausen/MZ - Der Krieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Mansfeld-Südharz. Damit müssen sich die Mitglieder des Finanzausschusses in der Sitzung am kommenden Montag, 12. September, auseinandersetzen. Mit zwei Millionen Euro an Mehrkosten rechnet man bereits heute.