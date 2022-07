Finanzamt Eisleben bietet längere Telefon-Sprechzeiten an

Rund 100.000 Eigentümer von Grundstücken in Mansfeld-Südharz müssen bis Ende Oktober eine sogenannte Feststellungserklärung abgeben.

Eisleben/MZ - Inzwischen dürften alle rund 100.000 Eigentümer von Grundstücken in Mansfeld-Südharz Post vom Finanzamt bekommen haben: Die Grundsteuerreform tritt zwar erst ab 2025 in Kraft, doch schon jetzt stehen die Eigentümer von Grundstücken sowie land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in der Pflicht. Sie müssen bis spätestens 31. Oktober dieses Jahres eine „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ abgeben, wie es heißt.