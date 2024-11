Auf einem Balkon in Sangerhausen hat es am Samstagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus.

Zu einem Balkonbrand in Sangerhausen ist die Freiwillige Feuerwehr am Samstagmorgen in die Innenstadt ausgerückt.

Sangerhausen. - Fünf Minuten nach sieben Uhr heulten am Samstagmorgen in Sangerhausen die Sirenen. Ein Balkonbrand in der Lerchengasse war der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Die Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen rückte mit mehreren Fahrzeugen in die Innenstadt aus.