Feuerwehreinsatz: Brand an Industriehalle der Firma Getec in Sangerhausen

Drei Feuerwehren rückten am Freitagnachmittag zu einem Brand bei der Firma Getec in Sangerhausen aus.

Sangerhausen/MZ - Eine helle Rauchsäule stand am Freitagnachmittag über dem Gewerbegebiet Schachtstraße in Sangerhausen. Auf dem Gelände der Firma Getec war das Dach einer Halle in Brand geraten. In Sangerhausen wurde 15.37 Uhr Sirenenalarm ausgelöst, wenige Minuten darauf heulten die Sirenen erneut zur Nachalarmierung weiterer Kräfte.