Feuerwehr wegen Ölfilm auf der Kleinen Helme im Allstedter Ortsteil Niederröblingen alarmiert

Niederröblingen/MZ - Nach der Verschmutzung der Kleinen Helme im Allstedter Ortsteil Niederröblingen wartet das Umweltamt des Landkreises Mansfeld-Südharz noch auf das Ergebnis der Untersuchung von Wasserproben, die vor Ort genommen worden sind. „Die Proben befinden sich zurzeit in einem Umweltlabor“, sagte Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek auf MZ-Anfrage. Von der Untersuchung erhofft man sich Aufschluss darüber, um welche Substanz genau es sich handelt. Das könnte Rückschlüsse auf den Verursacher erlauben.

Anwohner hatten am späten Freitagnachmittag schillernde Spuren auf der Oberfläche des Gewässers bemerkt, das durch den Ort fließt, und ihre Beobachtung gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Allstedt und die Löschgruppe Niederröblingen/Katharinenrieth rückten daraufhin aus und stellten fest, dass tatsächlich ein öliger Film auf der Kleinen Helme trieb. Die Feuerwehrleute errichteten zwei Ölsperren, um die weitere Verschmutzung des Gewässers zu verhindern. Zugleich suchten sie nach der Stelle, an der das Öl in den Bach gelangt sein könnte. Auch die Polizei war vor Ort und suchte nach möglichen Spuren zum Verursacher.

Ein Mitarbeiter vom Bereitschaftsdienst des ebenfalls alarmierten Kreis-Umweltamts Mansfeld-Südharz nahm vor Ort Wasserproben, die sich nun im Labor befinden. Man rechne in den nächsten Tagen mit den Ergebnissen, sagte Heilek. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Allstedt, Niederröblingen und Katharinenrieth waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und rund 25 Kräften an der Kleinen Helme im Einsatz. Das Gewässer ist ein Seitenarm der Helme.