Feuerwehr und THW im Einsatz: Hilfe für festgefahrene Brummis auf der A38 und A71

Sangerhausen - Winter in Mansfeld-Südharz: Feuerwehr und THW im Einsatz

Die 326 Pferdestärken lassen die Räder kraftvoll in den Schnee greifen. Beinahe mühelos zieht der blaue Allrad-Truck den Sattelauflieger auf ebenes Gelände. „Ich bin froh, dass ich jetzt hier wegkomme, wenn auch mit Verspätung“, sagt Daniel Blättermann. Für den Fuhrunternehmer sollte es eigentlich am frühen Dienstagmorgen von Wallhausen aus ins thüringische Krauthausen gehen. Mit Behältern für einen namhaften Automobilhersteller. Doch die weiße Pracht hat Blättermann gestoppt. „Am Montag habe ich es gar nicht erst versucht“, berichtet der Wallhäuser mit Blick auf die teils chaotischen Verhältnisse auf und an den Autobahnen.

Kritik am Winterdienst von Sangerhausen

Die Auswirkungen hat auch Ilona Irrgang, Chefin des Autohofes zwischen Sangerhausen und Oberröblingen, zu spüren bekommen. Denn die Ausfahrt Süd der A 38 (Göttingen-Halle) war eine der wenigen, die nicht gesperrt worden war. Hier waren am Montagabend viele Kapitäne der Landstraße abgefahren. Doch die Hoffnung auf eine warmes Essen im Autohof zerschlugen sich schnell. „Unsere Köche haben es nicht auf Arbeit geschafft“, sagt Irrgang mit Verweis auf die Straßenverhältnisse.



Zudem schimpft sie auf die Organisation des Winterdienstes. „Ich komme selbst aus dem Erzgebirge, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.“ So würden die Winterdienstfahrzeuge der benachbarten Autobahnmeisterei auf ihrem Weg von und zum Depot weder Salz streuen noch die Schilde zum Schnee schieben nutzen. Auch die Stadt Sangerhausen komme ihrer Räumpflicht nicht nach. Und das mit gravierenden Folgen. Zahlreiche Brummipiloten fuhren sich im Gewerbegebiet „An der Wasserschluft“ fest. Sie konnten erst im Verlauf des nächsten Tages freigeschleppt werden.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) helfen den Lkw-Fahrern

Sowohl die Stadt als auch die neu gegründete Autobahn GmbH, die seit Anfang des Jahres für den Winterdienst zuständig ist, wiesen angesichts der Misere an der Raststätte auf das „Extremwetter“ hin. „Am Wochenende und gestern war natürlich die Autobahn erst mal mit oberster Priorität im Fokus“, sagte Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH. Die Stadt schickte am Dienstagnachmittag den Bauhof und ließ auf dem Areal den Schnee räumen.

Unterdessen reagierte am Dienstag auch der Landkreis auf die Situation und schickte den liegengebliebenen Lkw-Fahrern Hilfe. Demnach hingen auf der Autobahn 38 zwischen der Anschlussstelle Rothenschirmbach und dem Dreieck Südharz mit dem Übergang zur Autobahn 71 am Dienstagvormittag immer noch mehrere Trucks fest. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) wurden alarmiert. Aus dem Allstedter Feuerwehr-Depot wurden die Einsätze auf der Autobahn koordiniert. Das THW war mit schwerem Gerät auf der Autobahn und den Parkplätzen unterwegs. Die Winterdienste setzten Schneefräsen ein, um die Standstreifen zu räumen.

Lkw bleibt am Bahnübergang in Wansleben liegen

Bereits in der Nacht zuvor mussten Feuerwehrleute einen liegengebliebenen Lkw von den Schienen eines Bahnübergangs in Wansleben ziehen. Die Bahnstrecke Halle-Kassel war kurzzeitig gesperrt. Zwischen Kelbra und Roßla entluden Feuerwehrleute über Stunden einen Laster, der von der Straße abgekommen war. Die Fracht wurde auf zwei Ersatzwagen verstaut. Erst anschließend konnte das schwere Gefährt geborgen werden. (mz)