Ein nachträglicher Geburtstag wurde am Wochenende in Stolberg groß gefeiert und es gab eine hohe Auszeichnung für einen Einwohner der Stadt. Wer geehrt wurde.

Feuerwehr Stolberg stellt zwei neue Allradfahrzeuge in Dienst

Stolberg - So viele Feuerwehrleute waren wohl noch nie zusammen in Stolberg zu sehen. Mit zahlreichen Partnerwehren haben die Brandbekämpfer des Harzstädtchens am Samstag ein buntes Bürgerfest und gleichzeitig den 160. Geburtstag ihrer Wehr gefeiert oder besser gesagt nachgeholt. Denn eigentlich gab es das Jubiläum bereits im Jahr 2020. Es konnte damals aufgrund von Corona aber nicht begangen werden. Umso größer fiel der Geburtstag nun aus.