Feuerwehr rückt zu Schornsteinbrand am Taubenberg in Sangerhausen aus

Brand am Taubenberg in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Bei einem Schornsteinbrand am Donnerstag am Taubenberg in Sangerhausen ist es nur zu Sachschäden gekommen. Wie die Leitstelle mitteilte, waren bei den

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Löscharbeiten am Vormittag vier Fahrzeuge der Sangerhäuser Feuerwehr sowie eines der Feuerwehr Gonna im Einsatz. Anschließend kam ein Schornsteinfegermeister an das Haus, um die Esse zu reinigen.