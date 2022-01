Sangerhausen/MZ - In der Nacht zum Sonntag hat es in einem leerstehenden Gebäude in der Sangerhäuser Probstgasse gebrannt. Gegen 0.35 Uhr wurde ein Feuerschein in dem Gebäude gemeldet, teilt die Polizei mit. Es brannte in der oberen Etage des desolaten Gebäudes in geringem Umfang, die Feuerwehr löschte die Flammen.