Allstedt/MZ. - Zu einem Brand im ehemaligen Amthof in Allstedt ist die freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Kurz vor 15.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Auf dem völlig verfallenen früheren Gutsgelände mitten in der Stadt stand in einem seit vielen Jahren leer stehenden Gebäude ein Raum in Flammen. Die Feuerwehr löschte, die Brandursache ist noch unklar. Im Amthof gab es schon mehrfach Brandstiftung.