Weil ein Baum in Flammen stand, musste die Feuerwehr in Oberröblingen ausrücken.

Feuerwehr rückt zu Brand an Baum in Oberröblinger Parkanlage aus

Oberröblingen/MZ. - In einer Parkanlage in Oberröblingen hat ein Spaziergänger am Sonntagmittag einen brennenden Laubbaum bemerkt. Unbekannte haben in einer natürlichen Baumhöhle ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen und fällte den instabilen Baum. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.