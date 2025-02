Brandschutz im Südharz Droht das Aus? Wickerodes Feuerwehr braucht dringend mehr Mitglieder

Die stellvertretende Wehrleiterin in Wickerode appelliert bei der Sitzung des Ortschaftsrats an die Bevölkerung: Die Feuerwehr braucht in Agnesdorf und Questenberg braucht dringend Verstärkung.