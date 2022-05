Feuerwehr muss erneut zu altem Sangerhäuser Hospital ausrücken

Sangerhausen - Am späten Montagabend hat es auf dem Gelände dies frühen Hospitals „Sankt Julian“ in der Straße Am Unterfeld in Sangerhausen erneut gebrannt. Nur etwa 30 Meter vom ersten Brandort am Samstagnachmittag entfernt, stand wiederum eine Gartenlaube in Flammen. Wie bereits bei dem Feuer am Sonnabend wird vermutet, dass der Brand auch diesmal mutwillig gelegt wurde.

