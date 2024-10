Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es am Samstagnachmittag in der Behinderteneinrichtung „Villa Kunterbunt“ im Sangerhäuser Ortsteil Obersdorf. Dort standen Elektroanlagen in Flammen.

Obersdorf - In einem Bungalow auf dem Gelände der Behinderteneinrichtung „Villa Kunterbunt“ in Obersdorf haben am Samstagnachmittag Elektroanlagen in einem Technikraum gebrannt. Die Feuerwehr war gegen 16.10 Uhr per Sirene alarmiert worden.