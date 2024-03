Garage in Liederdorf geht in Flammen auf - auch Wohnhaus beschädigt

liedersdorf/MZ. - Kurz nach 9 Uhr am Montag ist der Brand einer Garage in der Großen Gasse in Liedersdorf gemeldet worden. Die Feuerwehr Allstedt kam mit 19 Kameraden und drei Fahrzeugen zum Löscheinsatz. Bei deren Ankunft am Einsatzort stand die Garage bereits in Vollbrand.

Durch die Hitze des Feuers wurde eine angrenzende Wohnhauswand und ein benachbartes Wohngrundstück ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen dazu laufen.