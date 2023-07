Bei dem Brand im wohl ältesten Haus in Sangerhausen ist ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden, insgesamt zehn Menschen wurden verletzt. Wie weit die Kripo mit den Ermittlungen zur Brandursache ist.

Nach Brand in Sangerhausen - Deutlich mehr Menschen verletzt

Feuer in Wohnung

Die Feuerwehren in der Kylischen Straße

Sangerhausen - Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sangerhäuser Innenstadt sind am Freitagabend deutlich mehr Menschen verletzt worden als bisher bekannt.