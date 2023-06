Insgesamt 13 Kameraden der Feuerwehr Wippra rückten mit vier Fahrzeugen an den Berg aus und konnten das Feuer auch schnell löschen. Zum Glück, denn nahe der Brandstelle befinden sich Wohnhäuser.

Feuerwehr muss zu Waldbrand am Wippraer Lieseberg ausrücken

Am Lieseberg in Wippra hat der Wald gebrannt.

Wippra/MZ - Zum ersten Waldbrand des Jahres hat die Freiwillige Feuerwehr

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in Wippra am Dienstagnachmittag ausrücken müssen. Am Lieseberg oberhalb der Brauerei brannten rund 100 Quadratmeter Wald, berichtet Wehrleiter Arno Kalina, der das Feuer selbst entdeckt hatte.