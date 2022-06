Feuer offenbar fahrlässig ausgelöst: Kripo ermittelt bei Getec in Sangerhausen

Rund 40 Feuerleute waren bei der Brandbekämpfung bei der Firma in Getec in Sangerhausen im Einsatz. Nun hat die Kripo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz in der Schachtstraße.

Sangerhausen/MZ - Nach dem Feuer in einer Industriehalle der Firma Getec in der Sangerhäuser Schachtstraße hat die Kripo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. „Gegenstand ist der fahrlässige Umgang mit brennbaren Mitteln“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan am Dienstag auf Anfrage.