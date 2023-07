Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen - Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sangerhäuser Innenstadt sind am Freitagabend deutlich mehr Menschen verletzt worden als bisher bekannt. Die Polizei gab die Zahl der Verletzten am Samstag mit insgesamt zehn an. „Sie haben alle Rauchgasvergiftungen erlitten“, sagte Michael Ripke, der Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Die Betroffenen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. „Sechs Personen konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, vier wurden stationär aufgenommen“, so Ripke.