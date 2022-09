Auf dem Flugplatz Allstedt findet an diesem Wochenende zum dritten Mal das Tarmac-Festival statt.

Allstedt/MZ - Nach einer kurzen Verschnaufpause am Einschulungswochenende hat auf dem Flugplatzgelände bei Allstedt die nächste Party begonnen. Seit Donnerstag reisen die Besucher des Tarmac-Festivals an, das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet.