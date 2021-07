Feldbrand bei Pfeiffersheim löst Großalarm aus

Feld bei Pfeiffersheim stand in Flammen

Sangerhausen - Bei einem größeren Brand am Mittwochnachmittag bei Sangerhausen ist eine größere Ackerfläche in Flammen aufgegangen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet das Getreidefeld bei Pfeiffersheim in Brand. AchtFeuerwehren aus Sangerhausen, Oberröblingen, Wallhausen, Roßla, Wettelrode, Gonna, Großleinungen und Wippra rückten aus, um die Flammen auf dem trotz des Regens trockenen Boden zu bekämpfen. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte zugegegen.

Gegen 15.30 Uhr hatten die Feuerwehren den Brand gelöscht, es erfolgten anschließend noch Restlöscharbeiten. Glücklicherweise habe ein Bauer schnell reagiert und eine Schneise gemäht, hieß es von Seiten der Einsatzkräfte. Personen seien bei dem Brand auf dem bereits abgeerneteten Feld nicht zu Schaden gekommen.