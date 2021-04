FDP in Mansfeld-Südharz verzichtet auf Empfehlung für Landratswahl

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Die FDP wird für die anstehende Landratswahl keine Wahlempfehlung aussprechen. Das erklärte die Kreisvorsitzende Kathrin Tarricone auf MZ-Nachfrage. Ursprünglich habe man eine Präsenzveranstatung machen wollen, sagte sie. Zu dieser hätte man alle Kandidaten eingeladen, sich den Mitgliedern zu präsentieren. „Dies hätte im persönlichen Rahmen stattfinden sollen, denn wir im Kreisvorstand wollten so viele Mitglieder wie möglich mitnehmen und ihnen die Chance geben, sich umfassend zu informieren“, erläuterte Tarricone. Mehrfach hatte man deswegen eine Entscheidung verschoben, nun musste man allerdings einsehen, dass dies aufgrund der gegenwärtigen Corona-Situation nicht mehr umsetzbar ist. „Das ist natürlich schade, aber deswegen geben wir nun auch keine Wahlempfehlung ab und möchten dies unseren Mitgliedern überlassen“, so Tarricone. Eine Videokonferenz sei keine ernsthafte Alternative gewesen, meinte die Vorsitzende. „Wir haben das Gefühl, dass es dabei gewisse Hemmungen gegeben hätte.“

Lange hatte es auch die Möglichkeit gegeben, dass FDP-Mitglied Harald Oster als Landratskandidat ins Rennen geht, dieser verzichtete im Januar schließlich aus Zeitgründen auf eine Kandidatur und trat stattdessen als Bürgermeisterkandidat in Gerbstedt an. Bei der Landratswahl, die zusammen mit der Landtagswahl am 6. Juni über die Bühne gehen soll, treten nach aktueller Lage der Dinge mit Silvio Jacob (FBM/Linke), Cathèrine Kayser (AfD), Carsten Reuß (SPD/Grüne), André Schröder (CDU) und Andre Ulrich (parteilos) fünf Kandidaten an. (mz/Joel Stubert)